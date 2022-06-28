В «Спартаке» высказались о возможной продаже клуба Абрамовичу

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о продаже клуба компании «Евраз», ключевым акционером которой является Роман Абрамович.

«Совсем недавно председатель совета директоров (Леонид Федун – прим. «Бомбардира») дал комментарий на тему своего будущего в «Спартаке». Этот комментарий по-прежнему актуален», – заявил Зеленов.

После ухода с поста вице-президента «Лукойла» Федун заявил: «Буду и дальше заниматься «Спартаком» – делать все, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался».

«Евраз» – металлургическая и горнодобывающая компания.

Абрамович в мае продал «Челси» из-за санкций.

Российский бизнесмен владел «Челси» с 2003 года.

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