Йоканович одобрил покупку Баринова

Да ну бред, у Баринова всё нормально с головой, идти на такое понижение... НЕ ВЕРЮ!!!
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти в «Динамо». Его трансфер одобрил главный тренер динамовцев Славиша Йоканович.
Сумма трансфера может составить 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 30 матчах.
- Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное