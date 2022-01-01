Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
3 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?

Йоканович одобрил покупку Баринова

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти в «Динамо». Его трансфер одобрил главный тренер динамовцев Славиша Йоканович.

Сумма трансфера может составить 6 миллионов евро.

  • В прошлом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Агент Баринова прокомментировал информацию об интересе «Динамо»
Цорн высказался об интересе «Динамо» и «Зенита» к Баринову 1
В «Зените» прокомментировали информацию о желании купить Баринова 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:19
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +32523

    zra78 14 минут назад

    Да ну бред, у Баринова всё нормально с головой, идти на такое понижение... НЕ ВЕРЮ!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22896

    DOCTOR PENALTY 57 минут назад

    Ждём как попытается насрать этому трансферу Зенит.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +538

    SpartakMoskwa 1 час назад

    А Баринов то в курсе этого?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3524

    Беспонтий 1 час назад

    "О, он тебя и привезёт на Петровку 38.
    - А мне один хрен. Хотите, пойдём мусоров резать, хотите, хоть завтра разбежимся. ..."

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4755

    neim 1 час назад

    Значит Моро всё-таки уйдёт. Жалко, новых игроков тоже в команде адаптировать надо, чтобы не выпадали.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11