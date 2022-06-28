«Ниссан» конфискует у «Спартака» свои машины (Иван Карпов)

Как и ожидалось, автоконцерн «Ниссан» прекращает спонсорское сотрудничество со «Спартаком».

В рамках разрыва отношений «Ниссан» конфискует у «Спартака» все свои машины. Это порядка 50 автомобилей разных моделей «Ниссан».

«Ниссан» в РПЛ сотрудничает и с «Зенитом», но о разрыве сотрудничества с клубом из Санкт-Петербурга не сообщалось.

У других московских клубов тоже есть спонсоры-автоконцерны: ЦСКА – «Хюндай», «Динамо» – «Шевроле».

«Спартак» в минувшем сезоне РПЛ финишировал 10-м.

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