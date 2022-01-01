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«Ниссан» конфискует у «Спартака» свои машины (Иван Карпов)

Как и ожидалось, автоконцерн «Ниссан» прекращает спонсорское сотрудничество со «Спартаком».

В рамках разрыва отношений «Ниссан» конфискует у «Спартака» все свои машины. Это порядка 50 автомобилей разных моделей «Ниссан».

  • «Ниссан» в РПЛ сотрудничает и с «Зенитом», но о разрыве сотрудничества с клубом из Санкт-Петербурга не сообщалось.
  • У других московских клубов тоже есть спонсоры-автоконцерны: ЦСКА – «Хюндай», «Динамо» – «Шевроле».
  • «Спартак» в минувшем сезоне РПЛ финишировал 10-м.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии8
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    Рейтинг: +1034

    jek718875 18 минут назад

    Джикия не переживает, его авто никто не заберёт

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    Рейтинг: +435

    Завулон new new 57 минут назад

    Вот уроды! (c)

    0
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    Рейтинг: +2672

    Радио1000шумеров 1 час назад

    Жёсско. Теперь посмотрим квест - доставка Ниссанов из Москвы в Токио)

    1
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    Рейтинг: +449

    Спартач80 > Радио1000шумеров 1 час назад

    Отправить своим ходом....

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    Рейтинг: +24989

    vladimir-7 1 час назад

    Подумаешь, наши и на самокатах гонять могут, даже ГИБДД просит снизить скорость, потому, что они на Ниссанах, наших на самокатах догнать не могут.

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    Рейтинг: +7683

    vladik12 1 час назад

    На метро, епт.

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    Рейтинг: +22900

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    Да насрать.

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    Рейтинг: +7280

    Старикан 2 часа назад

    Жить становится всё веселее и веселее...

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