Н'Жи опубликовал фото в футболке «Наполи»

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи опубликовал в соцсетях фотографию в футболке другого клуба.

На фото камерунец позирует в футболке «Наполи». За итальянский клуб выступает его соотечественник – полузащитник Андре-Франк Замбо.

«Вперед», – подписал фото Н'Жи.

«Динамо» купило Клинтона у «Марселя» в 2019 году за 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне игрок забил 1 гол и отдал 3 ассиста в 22 матчах.

Его контракт с «Динамо» истекает в следующем году.

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