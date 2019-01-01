Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?
2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

Н'Жи опубликовал фото в футболке «Наполи»

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи опубликовал в соцсетях фотографию в футболке другого клуба.

На фото камерунец позирует в футболке «Наполи». За итальянский клуб выступает его соотечественник – полузащитник Андре-Франк Замбо.

«Вперед», – подписал фото Н'Жи.

  • «Динамо» купило Клинтона у «Марселя» в 2019 году за 6 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне игрок забил 1 гол и отдал 3 ассиста в 22 матчах.
  • Его контракт с «Динамо» истекает в следующем году.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Н’Жи – о санкциях УЕФА: «Иностранцы и русские в «Динамо» мечтали сыграть в еврокубках. Все страны должны оставаться в игре»
Варела – Н’Жи: «Я люблю тебя! Ты мой кумир!» 2
Н’Жи: «Не чувствую давления со стороны из-за игры в РПЛ. Пока мы в безопасности – все окей»
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:50
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +711

    99-й 1 час назад

    Зачем он Наполи нужен он по мячу то толком не попадает не то что по воротам

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2833

    acor94 1 час назад

    ГАЗ стал спонсором наполи? Поднимается российский автопром!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14140

    Fusballer > acor94 1 час назад

    Там просто не видно продолжения: ...ПРОМ.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11