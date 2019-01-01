Н'Жи опубликовал фото в футболке «Наполи»

Зачем он Наполи нужен он по мячу то толком не попадает не то что по воротам
Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи опубликовал в соцсетях фотографию в футболке другого клуба.
На фото камерунец позирует в футболке «Наполи». За итальянский клуб выступает его соотечественник – полузащитник Андре-Франк Замбо.
«Вперед», – подписал фото Н'Жи.
- «Динамо» купило Клинтона у «Марселя» в 2019 году за 6 миллионов евро.
- В минувшем сезоне игрок забил 1 гол и отдал 3 ассиста в 22 матчах.
- Его контракт с «Динамо» истекает в следующем году.
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