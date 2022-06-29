Хави рассказал, от кого зависит будущее Дембеле в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации с продлением контракта с нападающим Усманом Дембеле.

«Ничего не могу сказать. Все зависит от Дембеле», — сказал Хави.

Контракт Дембеле с «Барсой» заканчивается через 2 дня.

25-летний футболист выступает за каталонский клуб с 2017 года.

В прошедшем сезоне он забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 32 матчах.

Сообщалось об интересе к Дембеле со стороны «Челси», «МЮ» и «ПСЖ».

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