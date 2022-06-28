Кузнецов назвал человека, который руководит «Спартаком»: «Поэтому в клубе нет логики»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов раскритиковал «Спартак» за увольнение Паоло Ваноли и назначение новым тренером Гильермо Абаскаля.

– Приглашение в «Спартак» и «Динамо» иностранных тренеров, за которыми нет ничего, разве не авантюра?

– Все российские специалисты против этого! Спрашивается, для чего тогда учились, лицензии получали. Да и в Европе поиграли на хорошем уровне. Заслужили возможность попробовать себя на тренерском поприще на родине.

Но нет, везем сюда людей, которых никто не знает, они никогда в топ-клубах не работали. Для чего это делается, кого опять обманываем? Вот какие вопросы надо задавать. Когда 33-летний мальчик занимает место главного тренера «Спартака», как это можно объяснить?

– Логики нет.

– Да, в «Спартаке» вообще в последнее время нет логики. Знаете, кто там сейчас руководит?

– Догадываюсь, подруга Федуна.

– Вот вам и ответ на вопрос. Если такая личность все определяет. Вот сейчас спартаковцы выиграли Кубок России, зачем опять что-то менять? Они уже 20 тренеров перебрали. Ищут.

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.

Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

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