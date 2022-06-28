Бэйл будет получать в «Лос-Анджелесе» в 13 раз меньше, чем в «Реале»

Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Лос-Анджелесе» бывший полузащитник «Реала» Гарет Бэйл.

По информации Marca, валлиец будет получать в американской команде 1,6 миллиона долларов в год. Это почти в 13 раз меньше, чем Бэйл зарабатывал в «Реале» – 20,3 миллиона долларов.

Бэйл заключил контракт с «Лос-Анджелесом» на год с возможностью продления еще на 18 месяцев.

Валлиец перешел в американский клуб на правах свободного агента.

За «Лос-Анджелес» уже выступают Карлос Вела и Джорджо Кьеллини.

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