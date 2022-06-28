«Мир держится на деньгах». Мостовой одобрил переход Оздоева в клуб из Саудовской Аравии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход Магомеда Оздоева в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Когда мы говорим про Саудовскую Аравию или похожую страну, то тут прежде всего деньги. Шаг назад в плане футбола — да. Но что с этого шага назад в плане футбола? Если уедет, то заработает гораздо больше.

Он в России в последнее время не играл: то травма, то ещe что-то. С точки зрения ситуации он правильно делает. Если получится, то пускай едет. Сейчас мир держится на деньгах.

Спортивные амбиции? Амбиции были в наше время. Сейчас на первом месте контракты. Может быть, правильно, что так делается. Без денег ты никто и никуда», — сказал Мостовой.

«Аль-Хиляль» – действующий победитель азиатской ЛЧ.

Оздоев покинул «Зенит» в конце мая.

Он свободный агент.

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