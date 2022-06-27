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В «Лилле» прокомментировали будущее Языджи

Будущее полузащитника Юсуфа Языджи в «Лилле» пока не определено.

«Пока не знаем, что будем делать с Языджи. В скором времени у нас будет новый тренер – он ещe не приехал в расположение клуба. Всe зависит от его решения.

Как только он приедет, мы определимся с будущим Юсуфа», – сообщили в пресс-службе французского клуба.

  • С января по май Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды.
  • Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
  • Клуб РПЛ не стал выкупать турка за 12 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»

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27.06.2022 22:37
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