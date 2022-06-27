В «Лилле» прокомментировали будущее Языджи

Будущее полузащитника Юсуфа Языджи в «Лилле» пока не определено.
«Пока не знаем, что будем делать с Языджи. В скором времени у нас будет новый тренер – он ещe не приехал в расположение клуба. Всe зависит от его решения.
Как только он приедет, мы определимся с будущим Юсуфа», – сообщили в пресс-службе французского клуба.
- С января по май Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды.
- Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
- Клуб РПЛ не стал выкупать турка за 12 миллионов евро.
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Источник: «Чемпионат»