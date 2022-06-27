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«Гаденыш. Мне всегда его рожа не нравилась». Червиченко – о Ларссоне

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход из московского клуба нападающего Джордана Ларссона.

Сегодня стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

«Это потеря только финансово. Если бы были чуточку расторопнее и более прозорливы, то за 10 миллионов этого гадeныша надо было отправлять, и ещe пинка дать. По итогу ни игрока, ни денег.

Слова Ларссона про Россию? Мне всегда его рожа не нравилась. Когда начались сопли по поводу «Барселоны» и папы, то вообще позорище», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» купил Ларссона в августе 2019 года за 4 миллиона евро.
  • Форвард провел 83 матча, забил 27 голов и сделал 9 ассистов.
  • С апреля он выступал за АИК.

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Источник: «Чемпионат»

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27.06.2022 22:25
Комментарии3
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    Рейтинг: +32102

    VVM1964 29 минут назад

    Ну рожа то у тебя тоже не самая приятная, да и человечек ты говнистый (((

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    Рейтинг: +324

    Stavr007 1 час назад

    вот так вот, тех кто не хочет гнить в без перспективном чемпионате( о да, еврокубки это была перспектива показать себя, уехать куда то + дать заработать на себе клубу за который выступал ) , начинают поливать дерьмом

    2
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    Рейтинг: +581

    чаппай 1 час назад

    Ну если уже такая нечисть повылазила Ларссона хаять, значит он точно красавчик)

    3
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