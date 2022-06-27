«Гаденыш. Мне всегда его рожа не нравилась». Червиченко – о Ларссоне

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход из московского клуба нападающего Джордана Ларссона.

Сегодня стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

«Это потеря только финансово. Если бы были чуточку расторопнее и более прозорливы, то за 10 миллионов этого гадeныша надо было отправлять, и ещe пинка дать. По итогу ни игрока, ни денег.

Слова Ларссона про Россию? Мне всегда его рожа не нравилась. Когда начались сопли по поводу «Барселоны» и папы, то вообще позорище», – сказал Червиченко.

«Спартак» купил Ларссона в августе 2019 года за 4 миллиона евро.

Форвард провел 83 матча, забил 27 голов и сделал 9 ассистов.

С апреля он выступал за АИК.

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