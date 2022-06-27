«Гаденыш. Мне всегда его рожа не нравилась». Червиченко – о Ларссоне

Ну рожа то у тебя тоже не самая приятная, да и человечек ты говнистый (((
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход из московского клуба нападающего Джордана Ларссона.
Сегодня стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
«Это потеря только финансово. Если бы были чуточку расторопнее и более прозорливы, то за 10 миллионов этого гадeныша надо было отправлять, и ещe пинка дать. По итогу ни игрока, ни денег.
Слова Ларссона про Россию? Мне всегда его рожа не нравилась. Когда начались сопли по поводу «Барселоны» и папы, то вообще позорище», – сказал Червиченко.
- «Спартак» купил Ларссона в августе 2019 года за 4 миллиона евро.
- Форвард провел 83 матча, забил 27 голов и сделал 9 ассистов.
- С апреля он выступал за АИК.
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