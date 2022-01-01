Новичок «Оренбурга» Башич собирается бороться за трофеи

Много Башич придётся тебе *башить, чтобы завоевать хоть какой-то трофей с Оренбургом.
Полузащитник Иван Башич назвал свои цели в составе «Оренбурга».
«Про РПЛ и «Оренбург» я знаю не очень много. Знаю только, что «Зенит» стал чемпионом, а «Оренбург» вышел в РПЛ, где, я надеюсь, клуб и останется.
Ставлю перед собой цели постараться набрать как можно больше очков вместе с командой и побороться за трофей», – сказал Башич.
- Башич перешел в «Оренбург» из «Зриньски».
- Его купили за 550 тысяч евро.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное