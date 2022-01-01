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Новичок «Оренбурга» Башич собирается бороться за трофеи

Полузащитник Иван Башич назвал свои цели в составе «Оренбурга».

«Про РПЛ и «Оренбург» я знаю не очень много. Знаю только, что «Зенит» стал чемпионом, а «Оренбург» вышел в РПЛ, где, я надеюсь, клуб и останется.

Ставлю перед собой цели постараться набрать как можно больше очков вместе с командой и побороться за трофей», – сказал Башич.

  • Башич перешел в «Оренбург» из «Зриньски».
  • Его купили за 550 тысяч евро.

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Источник: сайт «Оренбурга»

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Сегодня, 20:37
Комментарии1
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    Рейтинг: +22895

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Много Башич придётся тебе *башить, чтобы завоевать хоть какой-то трофей с Оренбургом.

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