Новичок «Оренбурга» Башич собирается бороться за трофеи

Полузащитник Иван Башич назвал свои цели в составе «Оренбурга».

«Про РПЛ и «Оренбург» я знаю не очень много. Знаю только, что «Зенит» стал чемпионом, а «Оренбург» вышел в РПЛ, где, я надеюсь, клуб и останется.

Ставлю перед собой цели постараться набрать как можно больше очков вместе с командой и побороться за трофей», – сказал Башич.

Башич перешел в «Оренбург» из «Зриньски».

Его купили за 550 тысяч евро.

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