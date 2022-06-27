Кудряшов: «Слова ФИФА и УЕФА о независимости от политики – обыкновенная ложь»

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов раскритиковал международные спортивные федерации за санкции против российских команд.

– Последнее интервью ты давал после матча с Хорватией и закончил его фразой: «Мечтаю сыграть на ЧМ-2022 и завершить карьеру в сборной». В какой момент ты понял, что мечта не осуществится?

– Когда Россию начали исключать отовсюду, появились сомнения. Помню, как только запретили выступить паралимпийцам, я понял: не будет ни стыков, ни чемпионата мира.

Получается, даже если бы не случилось моего автогола в Сплите, Россию все равно бы не пустили в Катар...

Жаль, что не получилось закончить карьеру в сборной по-другому. Но ничего страшного – есть моменты важнее футбола.

– РФС до последнего подавал иски в CAS, но даже там все отклонили. Как ты реагировал?

– Все всегда говорили, что спорт вне политики. Но на деле оказалось: спорт – это и есть политика.

А слова ФИФА, УЕФА, МОК и всех остальных организаций, утверждавших о независимости от политики, оказались обыкновенной ложью.

– В Турции к тебе не поменялось отношение?

– Нисколько. В первые дни только спрашивали: что и почему? Потом мы просто не затрагивали эту тему.

Единственное, у нас же в конце апреля была товарищеская игра с донецким «Шахтером». Шахин предварительно подошел ко мне и уточнил, готов ли я выйти на поле.

Я ответил, что никаких проблем нет, но сыграю, только если для них это тоже не будет проблемой. Выслушивать что-либо в свой адрес или получать провокации не хотелось.

Нури ответил: «Я тебя понимаю. Лучше перестраховаться – отдыхай».

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков до конца сезона-2022/23.

Сборная России не участвует в текущем розыгрыше Лиги наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 была отклонена.

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