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Родригао назвал условие, при котором перейдет в «Зенит» из «Сочи»

Защитник «Сочи» Родригао высказался о возможном переходе в «Зенит».

«С моей стороны неэтично говорить о «Зените», ведь у меня действующий контракт с «Сочи». Но если «Зенит» будет хорошим выбором для всех, я буду рад поехать туда!», — сказал Родригао.

  • Год назад «Сочи» бесплатно подписал игрока.
  • В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • Рыночная стоимость Родригао – 3,5 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +5693

    Давид59 41 минуту назад

    Все - это кто?

    0
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    Рейтинг: +2830

    acor94 2 часа назад

    А Ловрена в Сочи. Честный обмен!

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