Родригао назвал условие, при котором перейдет в «Зенит» из «Сочи»

Защитник «Сочи» Родригао высказался о возможном переходе в «Зенит».

«С моей стороны неэтично говорить о «Зените», ведь у меня действующий контракт с «Сочи». Но если «Зенит» будет хорошим выбором для всех, я буду рад поехать туда!», — сказал Родригао.

Год назад «Сочи» бесплатно подписал игрока.

В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость Родригао – 3,5 миллиона евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное