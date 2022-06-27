Родригао назвал условие, при котором перейдет в «Зенит» из «Сочи»

Защитник «Сочи» Родригао высказался о возможном переходе в «Зенит».
«С моей стороны неэтично говорить о «Зените», ведь у меня действующий контракт с «Сочи». Но если «Зенит» будет хорошим выбором для всех, я буду рад поехать туда!», — сказал Родригао.
- Год назад «Сочи» бесплатно подписал игрока.
- В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
- Рыночная стоимость Родригао – 3,5 миллиона евро.
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Источник: «Чемпионат»