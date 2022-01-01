Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
Тест: за какую сборную вы бы играли?
2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
3 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?

Лунев: «Дзюба перебарщивал в каких-то моментах. Кого-то он подбешивал»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о своем отношении к экс-партнеру по «Зениту» Артему Дзюбе и оценил его перспективы найти новый клуб в Европе.

– Дзюба пытается трудоустроиться в Европе. Ему это по силам?

– Вполне. Все от него зависит. От того, как он себя покажет. У него есть сильные игровые качества – габариты, умение их использовать, умение играть в короткий футбол.

Уверен, в Европе есть команды, где он будет полезен. Дальше уже вопрос к нему, его физическому состоянию, готовности выполнять требования тренерского штаба.

– Вокруг Дзюбы всегда ажиотаж, особенно в период вашей совместной с ним игры за «Зенит» и сборную. Согласно одним инсайдам, он сплачивает команду, разряжает атмосферу своими шутками. Согласно другим, бесит игроков своим юмором и концентрацией внимания на себе. У вас с Артемом какие были отношения?

– У меня лично с ним всякие были отношения. У каждого свое мировоззрение. И свое мнение, как к человеку относиться. Кому-то нравилось, кому-то нет. Кого-то Артем подбешивал, а кого-то нет. Это дело каждого.

Так же и с его игрой. Все это дело вкуса. У всех свое понимание юмора. Это нормально, если у человека есть самоирония, когда он может пошутить над другими и над собой.

Да, в каких-то моментах Дзюба перебарщивал, как и другой может в каких-то моментах переборщить. К Дзюбе у меня есть уважение как к спортсмену. Очень хорошему спортсмену с сильным характером, который сейчас не присущ молодежи.

Может быть, только единицам, но раньше таких людей было больше. А оценивать его поступки не хочу и не буду, потому что не знаю, как сам вел бы себя, окажись в его шкуре.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас у форварда статус свободного агента.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Лунев: «Горжусь, что я русский» 4
«Для меня показательный момент – еврокубки». Лунев – о четырех чемпионствах «Зенита» подряд 5
Лунев: «Для Кокорина «Фиорентина» не потолок» 8
Источник: «Известия»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:48
Комментарии9
...
  • ...
    Рейтинг: +7837

    piligrim1986 17 минут назад

    да как минимум полстраны))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3490

    Иван Петров 1986 56 минут назад

    А особо он переборщил со своими видео о работе своих шаловливых ручонок. Тогда все поняли что он из себя представляет.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5228

    AtticusFinch > Иван Петров 1986 6 минут назад

    Хорошо. что ты никогда не дрочил))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +32084

    VVM1964 > AtticusFinch 5 минут назад

    А ты правда не видишь разницы ?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +8324

    R_a_i_n 1 час назад

    Он фсюстрану подбешивает так-то.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14126

    Fusballer > R_a_i_n 1 час назад

    Это из зависти.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16159

    ilichkadr 1 час назад

    Хорошо сказал. Можно идти в разведку.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7683

    vladik12 1 час назад

    Слишком быстро наяривал?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15379

    Barmaleushka > vladik12 1 час назад

    Как "воспитали" - так и наяривал .

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11