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  • Лунев: «Дзюба перебарщивал в каких-то моментах. Кого-то он подбешивал»

Лунев: «Дзюба перебарщивал в каких-то моментах. Кого-то он подбешивал»

27 июня 2022, 09:48
16

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о своем отношении к экс-партнеру по «Зениту» Артему Дзюбе и оценил его перспективы найти новый клуб в Европе.

– Дзюба пытается трудоустроиться в Европе. Ему это по силам?

– Вполне. Все от него зависит. От того, как он себя покажет. У него есть сильные игровые качества – габариты, умение их использовать, умение играть в короткий футбол.

Уверен, в Европе есть команды, где он будет полезен. Дальше уже вопрос к нему, его физическому состоянию, готовности выполнять требования тренерского штаба.

– Вокруг Дзюбы всегда ажиотаж, особенно в период вашей совместной с ним игры за «Зенит» и сборную. Согласно одним инсайдам, он сплачивает команду, разряжает атмосферу своими шутками. Согласно другим, бесит игроков своим юмором и концентрацией внимания на себе. У вас с Артемом какие были отношения?

– У меня лично с ним всякие были отношения. У каждого свое мировоззрение. И свое мнение, как к человеку относиться. Кому-то нравилось, кому-то нет. Кого-то Артем подбешивал, а кого-то нет. Это дело каждого.

Так же и с его игрой. Все это дело вкуса. У всех свое понимание юмора. Это нормально, если у человека есть самоирония, когда он может пошутить над другими и над собой.

Да, в каких-то моментах Дзюба перебарщивал, как и другой может в каких-то моментах переборщить. К Дзюбе у меня есть уважение как к спортсмену. Очень хорошему спортсмену с сильным характером, который сейчас не присущ молодежи.

Может быть, только единицам, но раньше таких людей было больше. А оценивать его поступки не хочу и не буду, потому что не знаю, как сам вел бы себя, окажись в его шкуре.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас у форварда статус свободного агента.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Байер Дзюба Артем Лунев Андрей
Комментарии (16)
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vladik12
1656314630
Слишком быстро наяривал?
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ilichkadr
1656314763
Хорошо сказал. Можно идти в разведку.
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R_a_i_n
1656316050
Он фсюстрану подбешивает так-то.
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Иван Петров 1986
1656317158
А особо он переборщил со своими видео о работе своих шаловливых ручонок. Тогда все поняли что он из себя представляет.
Ответить
piligrim1986
1656319492
да как минимум полстраны))))
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Беспонтий
1656320978
удивительно слышать от лунёва такое чёткое изложение сущности особы неожиданно молодец
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TOMSON
1656326722
Что-то, как Дзюба ушёл, то никто о нем, как о человеке положительно не говорит. Или критика или такое расплывчатое, как выше.
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