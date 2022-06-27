Глушаков призвал не давить на нового тренера «Спартака» Абаскаля

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московской команды.

«Я раньше не слышал об Абаскале. Меня уже ничем не удивишь. Посмотрим, как будет налажен тренировочный процесс, не надо на него давить, душить, человек приехал в страну, его назначили главным тренером.

Если себя проявит, будет на коне, если оступится, как обычно у нас в России – под одну гребенку всех. Объективно надо смотреть на вещи. Может быть, у него получится, и «Спартак» завоюет чемпионство», – заявил игрок «Химок».

Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».

Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.

Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное