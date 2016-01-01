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Ларссон: «Хорошо, что мне не придется возвращаться в Россию»

Нападающий Джордан Ларссон, принадлежащий «Спартаку», доволен, что ФИФА разрешила приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

«Хорошо, что ФИФА продлила этот срок. В таком случае мне не придется возвращаться в Россию», – цитирует Ларссона телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на Discovery.

  • Весну Ларссон провел в АИКе, приостановив контракт со «Спартаком».
  • Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
  • Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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Комментарии25
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    Рейтинг: +6735

    Из Твери Леха 10 минут назад

    *идор! А говорят еще не играют такие в спартаке. ну-ну

    0
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    Рейтинг: +1295

    Artemka444 10 минут назад

    Гнилые они!!! Бабки заколотили, а потом бежать!
    Гнать таких надо,без компенсации и тд!! И

    0
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    Рейтинг: +426

    шахта Заполярная 48 минут назад

    Вот и хорошо, балласта не будет.

    0
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    Рейтинг: +75

    7:1 1 час назад

    чмо. его бабушка точно согрешила с поляком.

    1
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    Рейтинг: +556

    чаппай > 7:1 57 минут назад

    По вашей логике, чтобы быть порядочным человеком, нужно было, чтобы бабушка согрешила с поляком? Жаль, что бабушки 140млн населения расеюшки этого не сделали

    0
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    Рейтинг: +5225

    AtticusFinch > чаппай 14 минут назад

    По твоему , все 140 млн жителей нашей страны непорядочные))судя по тому, что ты прекрасно пишешь по-русски - Твои бабульки видимо обслуживали жителей Россиюшки ни по 1 разу)))

    0
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    Рейтинг: +1341

    elessar arnor 1 час назад

    счастливчик

    2
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    Рейтинг: +22886

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Рад за наших, что этот гадёныш не вернётся в Россию. Думаю, даже Зарема не расстроится.

    2
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    Рейтинг: +32077

    VVM1964 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

    А почему "гаденыш" ?

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    Рейтинг: +10723

    alex1951 > VVM1964 51 минуту назад

    Хотелось бы словечно вставить.Но боюсь не поймут.
    Первое .Не бежит,а возвращается.
    Второе.Оскорблять ,у большинства - это норма.
    В третьих .У в Спартак не рвался.Его приобрели.
    В четвертых.Пока не началось это сериво с Украиной ,все было ОК.
    В пятых.Ваша злоба (это не про вас VVM1964) от хе.....ровой жизни......России отныне нигде нет.....
    В шестых. Хотите нормально жить,меняйте больного на голову,Царя....
    PS Теперь пусть меня поливают....)))

    0
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    Рейтинг: +22886

    DOCTOR PENALTY > VVM1964 49 минут назад

    Контракт заключал, бабло получил. Рад тому, что не придётся отрабатывать. Отдачи от него особой не было, а место занимал, на котором мог оказаться хороший игрок.

    0
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    Рейтинг: +22886

    DOCTOR PENALTY > alex1951 46 минут назад

    Да ты сам себя уже полил. (((

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    Рейтинг: +7192

    Томик > alex1951 40 минут назад

    Модераторы, ****** в рот, что это за говно????

    0
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    Рейтинг: +2630

    Play 1 час назад

    А кому ты нужен, парень? Если даже АИК тебя не стал выкупать.

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    Рейтинг: +556

    чаппай > Play 1 час назад

    Разве в этом вопрос?

    0
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    Рейтинг: +1078

    alefreddy 1 час назад

    вся гниль которая целовала ромбик теперь бежит

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    Рейтинг: +537

    SpartakMoskwa 1 час назад

    Грязь из под ногтей ты, а не человек

    2
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    Рейтинг: +32077

    VVM1964 > SpartakMoskwa 1 час назад

    Из чего это такой вывод ?

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    Рейтинг: +14117

    Fusballer 2 часа назад

    Скатертью дорога.

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