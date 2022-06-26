Ларссон: «Хорошо, что мне не придется возвращаться в Россию»

Нападающий Джордан Ларссон, принадлежащий «Спартаку», доволен, что ФИФА разрешила приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

«Хорошо, что ФИФА продлила этот срок. В таком случае мне не придется возвращаться в Россию», – цитирует Ларссона телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на Discovery.

Весну Ларссон провел в АИКе, приостановив контракт со «Спартаком».

Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.

Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.

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