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Отец Овечкина: «Если в США узнают про матч с «Амкалом», по головке Сашу не погладят»

Михаил Овечкин, отец хоккеиста Александра Овечкина, прокомментировал его гол в товарищеском матче «Динамо» – «Амкал» (5:0). Он оказался победным.

– У вас сбылась мечта?

– Конечно, спасибо тренеру, тому, кто придумал его взять в команду. И народ на трибуны подтянулся. Он иногда в воротах играет, чтобы травму не получить, потому что по контракту нельзя. Думаю, если узнают об этом [игре за «Динамо» нападающим] в Америке, по головке его не погладят.

  • Матч прошел на «ВТБ Арене» в Москве.
  • Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо».
  • Хоккеист выступает в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталс».

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Источник: «Матч ТВ»

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