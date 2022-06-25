Захарян рассказал, чему может поучиться у Овечкина

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян оценили игру хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). У Овечкина победный гол.
«Овечкин — супер, забил гол. Было бы больше времени, больше бы забил. Чего ему не хватает? Может быть, техники. Видел, как Майка Крапивникова убрал корпусом. Хоккей, хоккей — куда там Майку против него?
Чему могу поучиться у Овечкина? Такому удару», – сказал Захарян.
- Хоккеист отыграл 11 минут.
- Матч прошел на «ВТБ Арене» в Москве.
- Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо».
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»