Захарян рассказал, чему может поучиться у Овечкина

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян оценили игру хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). У Овечкина победный гол.

«Овечкин — супер, забил гол. Было бы больше времени, больше бы забил. Чего ему не хватает? Может быть, техники. Видел, как Майка Крапивникова убрал корпусом. Хоккей, хоккей — куда там Майку против него?

Чему могу поучиться у Овечкина? Такому удару», – сказал Захарян.

Хоккеист отыграл 11 минут.

Матч прошел на «ВТБ Арене» в Москве.

Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо».

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