В «Динамо» сравнили матч с «Амкалом» с Супербоулом

Дмитрий Симонов, директор «Динамо» по коммуникациям, прокомментировал идею провести товарищеский матч с блогерской командой «Амкал».

«Мы договорились об этом матче, в апреле заверил его Сандро Шварц. Наши игроки, следящие за медиафутболом, также высказались позитивно. Самая первая контрольная игра почти всегда проводится со слабым соперником: зимой мы играли с Вооружeнными силами Катара. Я спрашивал у Дани Фомина, он сказал, что «Амкал» не уступает по силе Вооружeнным силам Катара. Первая игра с no name team, по сути они команда – не команда.

Для первой игры это абсолютно нормальная история. Дальше мы стали выбирать время и согласовывать дату. Пришла идея не просто в товарищескую игру с блогерами, а превратить это в смесь шоу и матча, чего раньше никто не делал. Можно провести какую-то параллель с Супербоулом, но в российском футболе никогда не было, чтобы матч совмещался с полноценным концертом», – сказал Симонов.

Матч на «ВТБ Арене» начнется в 20:00 по Москве.

Капитаном «Динамо» будет хоккеист Александр Овечкин.

Это будет 1-й матч в «Динамо» для главного тренера Славиши Йокановича.

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