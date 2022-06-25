РПЛ нашла более 3 миллиардов рублей на Кубок лиги («РБ Спорт»)

Организаторы Кубка РПЛ ведут переговоры со спонсорами по поводу создания турнира.

Сумма сделки может превысить 3 миллиарда рублей.

Около 2,5 миллиардов планирует заплатить за медиаправа компания «Телеспорт», еще 500 миллионов – букмекер. Среди претендентов – «Фонбет» и «Винлайн».

Ранее сообщалось, что три компании готовы финансировать проведение Кубка РПЛ.

Решение по турниру должны принять до конца июня. Это подтверждал глава лиги Ашот Хачатурянц.

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