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«Может, мы продадим его в «МЮ» или «Милан». Агент Кухты – о будущем форварда

Милан Мартынович, агент нападающего Яна Кухты, отказался давать прогноз на возвращение игрока в «Локомотив» летом 2023 года.

«Очень сложно предсказать, что произойдет через год. Может, он забьет 25 голов и мы продадим его в «Манчестер Юнайтед» или в «Милан», и все от этого только выиграют.

Я не тот человек, который может вам сказать, что будет через год. Могу только сказать, что будет завтра – завтра будет воскресенье», – сказал агент.

  • «Спарта» арендовала Кухту на год с опцией приоритетного выкупа.
  • «Локо» купил форварда в январе за 5 миллионов евро.
  • Он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
  • Чех был вынужден покинуть команду РПЛ из-за семейных проблем.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 16:54
Комментарии1
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    Рейтинг: +7188

    серега кашин 27 минут назад

    вот благодаря таким даунам игроки и рушат свое будующее

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