«Может, мы продадим его в «МЮ» или «Милан». Агент Кухты – о будущем форварда

вот благодаря таким даунам игроки и рушат свое будующее
Милан Мартынович, агент нападающего Яна Кухты, отказался давать прогноз на возвращение игрока в «Локомотив» летом 2023 года.
«Очень сложно предсказать, что произойдет через год. Может, он забьет 25 голов и мы продадим его в «Манчестер Юнайтед» или в «Милан», и все от этого только выиграют.
Я не тот человек, который может вам сказать, что будет через год. Могу только сказать, что будет завтра – завтра будет воскресенье», – сказал агент.
- «Спарта» арендовала Кухту на год с опцией приоритетного выкупа.
- «Локо» купил форварда в январе за 5 миллионов евро.
- Он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
- Чех был вынужден покинуть команду РПЛ из-за семейных проблем.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное