«Может, мы продадим его в «МЮ» или «Милан». Агент Кухты – о будущем форварда

Милан Мартынович, агент нападающего Яна Кухты, отказался давать прогноз на возвращение игрока в «Локомотив» летом 2023 года.

«Очень сложно предсказать, что произойдет через год. Может, он забьет 25 голов и мы продадим его в «Манчестер Юнайтед» или в «Милан», и все от этого только выиграют.

Я не тот человек, который может вам сказать, что будет через год. Могу только сказать, что будет завтра – завтра будет воскресенье», – сказал агент.

«Спарта» арендовала Кухту на год с опцией приоритетного выкупа.

«Локо» купил форварда в январе за 5 миллионов евро.

Он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

Чех был вынужден покинуть команду РПЛ из-за семейных проблем.

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