Агент Кухты объяснил, почему чех не приостановил контракт с «Локомотивом»

А в чём прикол? Он ушёл в аренду в команду из России и тоже в Московскую. Есть люди, которые раскусили этот суперский план?
Милан Мартынович, агент нападающего Яна Кухты, рассказал, почему его клиент не воспользовался разрешением ФИФА приостановить контракт с «Локомотивом» до лета 2023 года.
«Мы очень уважаем «Локомотив», это великий клуб с прекрасными людьми, которые там работают. Я очень счастлив, что могу работать с этим клубом и людьми.
У нас прекрасно прошли все переговоры. Этот клуб заслуживает того, чтобы мы разговаривали с ними так же, как и они с нами.
Мы никогда не думали о том, чтобы приостановить контракт, учитывая наши отношения с «Локомотивом». Именно поэтому Ян ушел в годичную аренду.
Ему нравится Россия, но вы должны понимать, что иногда в жизни случаются некие проблемы, которые требуют решения. Он вчера сказал в видео, что мы никогда не знаем, что произойдет через год.
Может быть, мы снова увидимся с «Локомотивом». Ему действительно нужно решить свои личные проблемы, других причин аренды нет», – заявил агент.
- «Локо» купил форварда в январе за 5 миллионов евро.
- Он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
- Кухта вынужден покинуть команду из-за семейных проблем.
- «Спарта» арендовала его на год с опцией приоритетного выкупа.
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