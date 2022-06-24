Зиньковский посвятил пост переходу в «Спартак» из «Крыльев Советов»

Полузащитник Антон Зиньковский прокомментировал переход из «Крыльев Советов» в «Спартак».

«Для меня очень важно было написать здесь, помимо моего официального обращения, которое есть на сайте «Крылья Советов».

Это было не самое легкое решение для меня, поэтому я особенно благодарен понимающим болельщикам, которые, несмотря на мое решение, поддержали и выразили слова благодарности.

В своих интервью я неоднократно говорил о том, что Самара уже стала моим домом, я жил здесь четыре года, и почти все мои победы и значимые события связаны с этим городом и с «Крыльями». Здесь я начал свой путь в РПЛ, играл со значимыми футболистами, дошел до финала Кубка и удостоился вызова в сборную.

Огромную роль во всех достижениях сыграли болельщики, которые в Самаре действительно особенные, даже после вылета в ФНЛ, после проигрышей, вы продолжали болеть за нас и заполнять стадион. Нашей главной задачей всегда было радовать болельщиков.

Я рад, что был частью этой большой семьи, которая встретила меня в Самаре очень тепло и хотел бы, чтобы это отношение осталось прежним. Футбол — это моя жизнь и моя работа, и сейчас я ставлю для себя новые цели и задачи, хочу попробовать свои силы на новом уровне.

Еще раз спасибо всем за доверие, за ваши эмоции и за наши совместные взлеты, я рад, что был частью такой команды», — написал Зиньковский в телеграме.

Контракт с Зиньковским рассчитан до 2027 года.

«Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.

Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.

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