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В «Динамо» назвали трансферные приоритеты клуба

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, какие позиции нуждаются в усилении во время летнего трансферного окна.

«Трансферная кампания в разгаре. У нас есть приоритетные позиции, по которым мы работаем. Это центральный защитник, игроки в центр поля.

Решение ФИФА [по легионерам] влияет на ситуацию, но надеюсь, что мы сможем укомплектовать нашу команду», – заявил Гафин.

  • «Динамо» финишировало на 3-м месте в РПЛ.
  • У команды сменился главный тренер – вместо Сандро Шварца назначили Славишу Йокановича.
  • Клуб пока никого не подписал этим летом.

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Источник: «Р-Спорт»

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