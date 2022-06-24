В «Динамо» назвали трансферные приоритеты клуба

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, какие позиции нуждаются в усилении во время летнего трансферного окна.

«Трансферная кампания в разгаре. У нас есть приоритетные позиции, по которым мы работаем. Это центральный защитник, игроки в центр поля.

Решение ФИФА [по легионерам] влияет на ситуацию, но надеюсь, что мы сможем укомплектовать нашу команду», – заявил Гафин.

«Динамо» финишировало на 3-м месте в РПЛ.

У команды сменился главный тренер – вместо Сандро Шварца назначили Славишу Йокановича.

Клуб пока никого не подписал этим летом.

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