Полиция продлила Гринвуду освобождение под залог

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд останется на свободе.
Полиция продлила 20-летнему футболисту освобождение под залог на неопределенный срок.
Расследование дела английского форварда продолжается.
- В январе Гринвуда обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
- «МЮ» отстранил его от тренировок и матчей.
- Полиция сначала арестовала игрока, но через несколько дней отпустила его под залог.
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Источник: Daily Mail