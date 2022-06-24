«Я не верю в чудеса». Йоканович – о чемпионстве «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о шансах команды на чемпионство.

«Я не верю в чудеса, я верю в работу, в амбиции. Это стоит на первом месте. Верю в дисциплину и самоотдачу.

Мы будем делать всe, чтобы бороться за титул», – заявил сербский специалист.

Йоканович сменил в «Динамо» Сандро Шварца.

В прошлом сезоне команда финишировала на 3-м месте в РПЛ.

Тренер в ходе карьеры становился чемпионом Сербии и Таиланда.

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