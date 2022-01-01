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Семин высказался о серьезной травме Жемалетдинова

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о травме нападающего Рифата Жемалетдинова, из-за которой он пропустит 7-9 месяцев.

«Это очень большая потеря для команды. Это единственный игрок «Локомотива», который попал в список 33 лучших в прошедшем сезоне. Он провел его хорошо. Все остальное нужно спрашивать в «Локомотиве». Я этого эпизода не видел», – сказал Семин.

  • В минувшем сезоне Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локомотивом» действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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