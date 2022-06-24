Семин высказался о серьезной травме Жемалетдинова

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о травме нападающего Рифата Жемалетдинова, из-за которой он пропустит 7-9 месяцев.

«Это очень большая потеря для команды. Это единственный игрок «Локомотива», который попал в список 33 лучших в прошедшем сезоне. Он провел его хорошо. Все остальное нужно спрашивать в «Локомотиве». Я этого эпизода не видел», – сказал Семин.

В минувшем сезоне Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.

Его контракт с «Локомотивом» действует до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.

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