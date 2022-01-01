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Карраскаль назвал клуб, в который мечтает перейти из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль назвал клуб, в котором хочет оказаться через несколько лет.

— ЦСКА для многих игроков становился трамплином в топ-чемпионаты. Где вы видите себя через 2-3 года? Какая из ведущих лиг больше подходит вам?

— Конкретного чемпионата не назову, в Европе много хороших лиг. Главное серьезно работать и быть сфокусированным на своей цели. При таком подходе перед тобой открываются новые двери. Сейчас я сосредоточен на работе в ЦСКА.

— Можете представить, что будете играть в России как Кристиан Нобоа больше 10 лет?

— У каждого свои цели и мечты. Кто-то счастлив всю карьеру играть в России. У меня тоже есть моя мечта — играть в «Барселоне». Своей хорошей игрой за ЦСКА я могу приблизиться к ней. Не знаю, сколько займет у меня этот путь — три года, пять лет или больше.

Сейчас я очень счастлив в ЦСКА, но каждый игрок должен ставить перед собой максимальные цели.

  • ЦСКА выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта».
  • В минувшем сезоне Карраскаль провел за ЦСКА 11 матчей в РПЛ, забил 1 гол, сделал ассист.
  • Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

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Источник: «Матч ТВ»

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