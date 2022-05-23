ЦСКА заплатил за Карраскаля 6+ миллионов

ЦСКА на прошлой неделе выкупил полузащитника Хорхе Карраскаля у аргентинского «Ривер Плейта». По информации футбольного агента Тимура Гурцкая, которую он высказал на ютуб-канале «Коммент.Шоу», москвичи заплатили за колумбийца 6-8 миллионов евро.

Контракт Карраскаля с ЦСКА подписан до 2016 года.

В этом сезоне Карраскаль провел за ЦСКА 11 матчей в РПЛ, забил 1 гол, сделал ассист.

ЦСКА финишировал в РПЛ 5-м.

На следующий сезон перед командой стоит задача выиграть РПЛ впервые с 2016 года.

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