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ЦСКА заплатил за Карраскаля 6+ миллионов

ЦСКА на прошлой неделе выкупил полузащитника Хорхе Карраскаля у аргентинского «Ривер Плейта». По информации футбольного агента Тимура Гурцкая, которую он высказал на ютуб-канале «Коммент.Шоу», москвичи заплатили за колумбийца 6-8 миллионов евро.

Контракт Карраскаля с ЦСКА подписан до 2016 года.

  • В этом сезоне Карраскаль провел за ЦСКА 11 матчей в РПЛ, забил 1 гол, сделал ассист.
  • ЦСКА финишировал в РПЛ 5-м.
  • На следующий сезон перед командой стоит задача выиграть РПЛ впервые с 2016 года.

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Источник: Бомбардир.ру

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