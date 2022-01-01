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Дивеев не включил «Спартак» в число претендентов на победу в чемпионате России

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев назвал главный претендентов на победу в следующем сезоне РПЛ.

«В плане игры, если брать последний сезон, на титул могут претендовать «Зенит», «Сочи», «Динамо» и, может быть, «Локомотив». «Спартак» нестабилен – поэтому не говорю о нем. В плане футбола я бы отметил эти четыре команды.

Цели на сезон еще не обсуждали, но лично мне хочется что-то выиграть. Каждый футболист стремится завоевывать трофеи. Надо с чего-то начать – пусть даже это будет кубок. Желание у меня есть, амбиции тоже. Ну и в целом все знают, что ЦСКА всегда стремится к победе в турнирах, в которых участвует.

Хватит ли у ЦСКА сил, чтобы навязать борьбу «Зениту» в чемпионате? Не люблю загадывать. Начнем, а там посмотрим», – сказал Дивеев.

  • Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.
  • «Зенит» четырежды подряд стал чемпионом России.

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Источник: ТАСС

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