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РПЛ может обратиться к лигам Европы с просьбой «не воровать игроков»

Журналист Сергей Егоров сообщил о возможном обращении российской Премьер-лиги к другим европейским лигам.

«Как я понимаю, готовится обращение клубов РПЛ к лигам Европы, чтобы те не пользовались уязвимостью клубов РПЛ и не воровали игроков.

Вероятны следующие шаги – подсчет ущерба от потерь игроков (полтора года) и иски в суды.

Кроме того, от РФС ждут адекватного восприятия ситуации, когда в ответ на приостановку контрактов легионеров клубы РПЛ не будут платить деньги за трансферы приостановивших контракты игроков (если сумма разбита траншами и не выплачена сразу).

У клубов РПЛ есть опасения, что РФС в этой ситуации, если европейцы будут жаловаться в ФИФА, будет закрывать заявку.

Если у «Зенита» остались платежи за Алберто, а у «Динамо» – за Моро, какой смысл за них платить, если игроков забирают на год бесплатно, его стоимость вследствие уменьшающегося срока контракта падает, а сам игрок может получить травму?» – написал Егоров в своем телеграм-канале.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • Президент РФС Александр Дюков назвал это решение «незаконным».

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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23.06.2022 23:31
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