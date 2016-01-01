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«Коринтианс» хочет забрать Бальбуэну из «Динамо»

Центральный защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна может вернуться в «Коринтианс».

Бразильский клуб заинтересован в бесплатном подписании 30-летнего футболиста.

Парагваец имеет право воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с «Динамо».

Однако пока неизвестно, сможет ли «Коринтианс» платить игроку требуемую зарплату.

  • Бальбуэна перешел в «Динамо» летом 2021 года на правах свободного агента.
  • В дебютном сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 31 матче.
  • За «Коринтианс» центрбек выступал с 2016 по 2018 год.

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Источник: Goal

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