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«Последний раз так сильно радовались возвращению Промеса». Зарема – о трансфере Зиньковского

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход в московский клуб полузащитника Антона Зиньковского.

«Давно не было, чтобы болельщики так ждали объявления о переходе игрока. Последний раз так сильно радовались возвращению Промеса.

Хорошо, что у нас в основе теперь два Антона. Надеюсь, новые атакующие связки принесут много голов», – сказала Зарема.

  • Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».
  • Сумма трансфера – 180 миллионов рублей, зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
  • Антон взял 17-й номер в новой команде.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии17
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    Рейтинг: +11538

    Вомбат 19 минут назад

    Он стоит намного больше той суммы, которую за него отдал Спартак. А через год, если у него сложатся нормальные отношения с руководством, будет стоить еще дороже.

    0
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    Рейтинг: +32047

    VVM1964 30 минут назад

    Надеюсь, что оправдает надежды и ожидания . Удачи !!!

    0
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    Рейтинг: +1294

    Artemka444 36 минут назад

    поднимутся максимум на пару мест повыше!!!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1160

    Taps 37 минут назад

    Гнусной бабе пора заткнуться ...

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +32047

    VVM1964 > Taps 31 минуту назад

    А "пилотке" лучше даже не начинать ...

    0
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    Рейтинг: +404

    шахта Заполярная 1 час назад

    Думаю Антон принесет гораздо больше пользы Спартаку, чем бабаев бомжевику.

    2
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    Рейтинг: +2656

    Ziklop > шахта Заполярная 54 минуты назад

    боров думать не умеет и трахать тоже

    0
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    Рейтинг: +3983

    ziborock 1 час назад

    Бомбардир, почему нельзя писать слово н.е.г.р.?! Черный можно а **** нет!) Может давайте все вместе на колени станем?!

    2
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    Рейтинг: +16107

    ilichkadr > ziborock 1 час назад

    Программа так сделана. Не только н.е.г.р. банится, но и с"в1нья, хо..х.ол

    0
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    Рейтинг: +15998

    Cleaner > ilichkadr 1 час назад

    Программу ЛЮДИ написали. Трусливые. Как бы чего не вышло переживают и подстраховываются. Делают вид, что слова НЕ Г Р в русском языке нет...(

    4
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    Рейтинг: +16107

    ilichkadr > Cleaner 59 минут назад

    Не то, что слова НЕ Г Р в русском языке нет, но и целой страны Н. И.Г Е Р И Я!

    0
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    Рейтинг: +8299

    R_a_i_n > Cleaner 58 минут назад

    Это те люди которые при удобном случае сразу перед нег.ами на колени встанут!

    0
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    Рейтинг: +16107

    ilichkadr > ilichkadr 56 минут назад

    В словаре Ожегова. НЕ. Г" Р, - Человек, тяжело и бесправно работающий на другого, других. В словаре Ефремовой. м. разг. Бесправный человек, выполняющий тяжелую работу.

    0
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    Рейтинг: +14545

    NewLife > Cleaner 44 минуты назад

    Раневская частенько употребляла слово "жопа". Ей сказали, что этого слова в русском языке нет. Она ответила: странно - жопа есть, а слова нет.

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    Рейтинг: +6162

    порт 1 час назад

    Да у вас все там антоны.

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    Рейтинг: +3983

    ziborock > порт 1 час назад

    А у вас 8 ****!)))

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    Рейтинг: +8299

    R_a_i_n 1 час назад

    Будем ждать пользу. Уверенность есть.

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