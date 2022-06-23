Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Последний раз так сильно радовались возвращению Промеса». Зарема – о трансфере Зиньковского

«Последний раз так сильно радовались возвращению Промеса». Зарема – о трансфере Зиньковского

23 июня 2022, 21:12
17

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход в московский клуб полузащитника Антона Зиньковского.

«Давно не было, чтобы болельщики так ждали объявления о переходе игрока. Последний раз так сильно радовались возвращению Промеса.

Хорошо, что у нас в основе теперь два Антона. Надеюсь, новые атакующие связки принесут много голов», – сказала Зарема.

  • Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».
  • Сумма трансфера – 180 миллионов рублей, зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
  • Антон взял 17-й номер в новой команде.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Еще по теме:
Только один игрок «Спартака» отсутствовал на тренировке перед «Зенитом» 4
Вингер «Спартака» пропустит игру на Суперкубок с «Зенитом» 3
Зиньковского предложили провинциальному клубу РПЛ 6
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Зиньковский Антон Салихова Зарема
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1656008022
Будем ждать пользу. Уверенность есть.
Ответить
порт
1656008049
Да у вас все там антоны.
Ответить
ziborock
1656008422
Бомбардир, почему нельзя писать слово н.е.г.р.?! Черный можно а **** нет!) Может давайте все вместе на колени станем?!
Ответить
шахта Заполярная
1656009431
Думаю Антон принесет гораздо больше пользы Спартаку, чем бабаев бомжевику.
Ответить
Taps
1656011453
Гнусной бабе пора заткнуться ...
Ответить
Artemka444
1656011534
поднимутся максимум на пару мест повыше!!!
Ответить
VVM1964
1656011907
Надеюсь, что оправдает надежды и ожидания . Удачи !!!
Ответить
Вомбат
1656012538
Он стоит намного больше той суммы, которую за него отдал Спартак. А через год, если у него сложатся нормальные отношения с руководством, будет стоить еще дороже.
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
22:55
3
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
22:44
25
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
21:52
3
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
21:40
12
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
21:30
4
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
21:07
3
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
20:27
19
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
9
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
19:57
3
Все новости
Все новости
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
22:39
1
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
21:30
4
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
9
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
19:19
7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
30
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
10
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
33
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
4
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
11
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
11
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
28
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+