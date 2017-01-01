«Последний раз так сильно радовались возвращению Промеса». Зарема – о трансфере Зиньковского

Он стоит намного больше той суммы, которую за него отдал Спартак. А через год, если у него сложатся нормальные отношения с руководством, будет стоить еще дороже.
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход в московский клуб полузащитника Антона Зиньковского.
«Давно не было, чтобы болельщики так ждали объявления о переходе игрока. Последний раз так сильно радовались возвращению Промеса.
Хорошо, что у нас в основе теперь два Антона. Надеюсь, новые атакующие связки принесут много голов», – сказала Зарема.
- Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».
- Сумма трансфера – 180 миллионов рублей, зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
- Антон взял 17-й номер в новой команде.
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