«Последний раз так сильно радовались возвращению Промеса». Зарема – о трансфере Зиньковского

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход в московский клуб полузащитника Антона Зиньковского.

«Давно не было, чтобы болельщики так ждали объявления о переходе игрока. Последний раз так сильно радовались возвращению Промеса.

Хорошо, что у нас в основе теперь два Антона. Надеюсь, новые атакующие связки принесут много голов», – сказала Зарема.

Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».

Сумма трансфера – 180 миллионов рублей, зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.

Антон взял 17-й номер в новой команде.

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