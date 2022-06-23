Зиньковский: «Мечтаю стать чемпионом. Это главная цель для любого в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своих целях в составе московской команды.
«Мечтаю стать чемпионом. Это главная цель для любого в нашей команде. Это, наверное, главная такая цель, общая.
И провести хороший сезон, как можно больше сделать результативных действий, помочь команде.
И какие-то свои личные [задачи решить]: нужно постараться занять первое место в списке ассистентов», – сказал 26-летний футболист.
- Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».
- Сумма трансфера – 180 миллионов рублей, зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
- Антон взял 17-й номер в новой команде.
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Источник: ютуб-канал «Спартака»