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Зиньковский: «Мечтаю стать чемпионом. Это главная цель для любого в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своих целях в составе московской команды.

«Мечтаю стать чемпионом. Это главная цель для любого в нашей команде. Это, наверное, главная такая цель, общая.

И провести хороший сезон, как можно больше сделать результативных действий, помочь команде.

И какие-то свои личные [задачи решить]: нужно постараться занять первое место в списке ассистентов», – сказал 26-летний футболист.

  • Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».
  • Сумма трансфера – 180 миллионов рублей, зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
  • Антон взял 17-й номер в новой команде.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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