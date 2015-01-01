Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

Суарес отказался возвращаться в «Барселону» (Sport.es)

«Барселона» пыталась вернуть нападающего Луиса Суареса, который покинул «Атлетико» на правах свободного агента.

Каталонский клуб связался с 35-летним футболистом, однако договориться сторонам не удалось.

«Барса» просила уругвайца подождать до августа, пообещав его подписать в случае срыва трансфера Роберта Левандовски.

Однако Суарес не захотел быть запасным вариантом и ждать еще два месяца. У него есть более конкретные предложения от «Севильи», «Вильярреала» и «Ривер Плейта».

  • За «Барсу» форвард выступал с 2014 по 2020 год.
  • За 6 сезонов он забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Суарес близок к переходу в «Ривер Плейт». Он договорился о контракте с аргентинским клубом
«Ювентусу» предложили подписать Суареса
Суареса предложили «Лацио»
Источник: Sport.es

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:51
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11