Суарес отказался возвращаться в «Барселону» (Sport.es)

«Барселона» пыталась вернуть нападающего Луиса Суареса, который покинул «Атлетико» на правах свободного агента.

Каталонский клуб связался с 35-летним футболистом, однако договориться сторонам не удалось.

«Барса» просила уругвайца подождать до августа, пообещав его подписать в случае срыва трансфера Роберта Левандовски.

Однако Суарес не захотел быть запасным вариантом и ждать еще два месяца. У него есть более конкретные предложения от «Севильи», «Вильярреала» и «Ривер Плейта».

За «Барсу» форвард выступал с 2014 по 2020 год.

За 6 сезонов он забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.

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