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Суарес отказался возвращаться в «Барселону» (Sport.es)

23 июня 2022, 19:51
3

«Барселона» пыталась вернуть нападающего Луиса Суареса, который покинул «Атлетико» на правах свободного агента.

Каталонский клуб связался с 35-летним футболистом, однако договориться сторонам не удалось.

«Барса» просила уругвайца подождать до августа, пообещав его подписать в случае срыва трансфера Роберта Левандовски.

Однако Суарес не захотел быть запасным вариантом и ждать еще два месяца. У него есть более конкретные предложения от «Севильи», «Вильярреала» и «Ривер Плейта».

  • За «Барсу» форвард выступал с 2014 по 2020 год.
  • За 6 сезонов он забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Атлетико Суарес Луис
Комментарии (3)
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zigbert
1656051313
Не стоит сейчас ждать от Суареса что то существенного по игре.
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ItalianFootball
1656053717
После того как он был послан нах..й его еще и просили подождать если кто-то попривлекательней согласиться иль нет.. Совести нет. Правильно сделал Луис.
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Lipatoff
1656093255
Навряд ли эта информация правдивая, так как приоритет Лева и все направлено на него
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