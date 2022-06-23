«Ассисты будут». «Спартак» представил Зиньковского видеороликом

Пресс-служба «Спартака» выложила видео, посвященное новичку Антону Зиньковскому.
В ролике футболист помогает сотрудникам московского клуба в различных делах.
«Ассисты будут», – сказал в концовке 26-летний хавбек.
- Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».
- Сумма трансфера – 180 миллионов рублей, зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
- Антон взял 17-й номер в новой команде.
- В прошлом сезоне Зиньковский стал лучшим ассистентом РПЛ. В его активе 9 голевых передач.
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Источник: телеграм-канал «Спартака»