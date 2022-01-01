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«Ассисты будут». «Спартак» представил Зиньковского видеороликом

Пресс-служба «Спартака» выложила видео, посвященное новичку Антону Зиньковскому.

В ролике футболист помогает сотрудникам московского клуба в различных делах.

«Ассисты будут», – сказал в концовке 26-летний хавбек.

  • Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».
  • Сумма трансфера – 180 миллионов рублей, зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
  • Антон взял 17-й номер в новой команде.
  • В прошлом сезоне Зиньковский стал лучшим ассистентом РПЛ. В его активе 9 голевых передач.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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