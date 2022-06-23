«Никто не обманывал «Спартак» так, как Зиньковский». Соболев – о новом одноклубнике

Нападающий «Спартака» Александр Соболева прокомментировал переход Антона Зиньковского в московский клуб.

«Как Зиньковский «Спартак» обманул – так никто не обманывал. До 2027 года подписал… Фантастика», – сказал Соболев.

Зиньковский и Соболев ранее вместе выступали за «Крылья Советов».

Антон взял в «Спартаке» 17-й номер.

«Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.

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