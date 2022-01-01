Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

«Никто не обманывал «Спартак» так, как Зиньковский». Соболев – о новом одноклубнике

Нападающий «Спартака» Александр Соболева прокомментировал переход Антона Зиньковского в московский клуб.

«Как Зиньковский «Спартак» обманул – так никто не обманывал. До 2027 года подписал… Фантастика», – сказал Соболев.

  • Зиньковский и Соболев ранее вместе выступали за «Крылья Советов».
  • Антон взял в «Спартаке» 17-й номер.
  • «Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в год.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Зиньковский забрал 17-й номер в «Спартаке» у Мартинса. Люксембуржец взял новый номер
Зиньковский прокомментировал переход в «Спартак» 1
Стала известна сумма трансфера Зиньковского и его зарплата в «Спартаке» 4
Источник: телеграм-канал Александра Соболева

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:46
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +192

    RdAMR10 9 минут назад

    Так а в чем обман состоит?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1098

    mama1991 16 минут назад

    странно что про маму не упомянул...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14531

    NewLife 26 минут назад

    В 27 году тебе о пенсии уже надо будет думать.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11