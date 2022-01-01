Зиньковский прокомментировал переход в «Спартак»

Теперь Антон в память о дедушке будет всех рвать и метать на зелёном газоне!!!
Полузащитник Антон Зиньковский прокомментировал переход из «Крыльев Советов» в «Спартак».
– Я очень рад. Надеюсь, буду радовать болельщиков своими голевыми действиями. «Спартак» – топ-клуб, я очень рад.
– Быстро согласился на переход?
– Да. Когда я был в отпуске, позвонил агент и сказал, что есть вариант со «Спартаком». Я сразу подумал, что будет круто. «Спартак» – топ-клуб, новый шаг для меня. Тем более мой дедушка всю жизнь болел за «Спартак».
- Контракт с Зиньковским рассчитан до 2027 года.
- «Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в год.
- Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.
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