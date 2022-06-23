Зиньковский прокомментировал переход в «Спартак»

Полузащитник Антон Зиньковский прокомментировал переход из «Крыльев Советов» в «Спартак».

– Я очень рад. Надеюсь, буду радовать болельщиков своими голевыми действиями. «Спартак» – топ-клуб, я очень рад.

– Быстро согласился на переход?

– Да. Когда я был в отпуске, позвонил агент и сказал, что есть вариант со «Спартаком». Я сразу подумал, что будет круто. «Спартак» – топ-клуб, новый шаг для меня. Тем более мой дедушка всю жизнь болел за «Спартак».

Контракт с Зиньковским рассчитан до 2027 года.

«Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.

Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.

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