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Зиньковский прокомментировал переход в «Спартак»

Полузащитник Антон Зиньковский прокомментировал переход из «Крыльев Советов» в «Спартак».

– Я очень рад. Надеюсь, буду радовать болельщиков своими голевыми действиями. «Спартак» – топ-клуб, я очень рад.

– Быстро согласился на переход?

– Да. Когда я был в отпуске, позвонил агент и сказал, что есть вариант со «Спартаком». Я сразу подумал, что будет круто. «Спартак» – топ-клуб, новый шаг для меня. Тем более мой дедушка всю жизнь болел за «Спартак».

  • Контракт с Зиньковским рассчитан до 2027 года.
  • «Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в год.
  • Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +12882

    playsh 8 минут назад

    Теперь Антон в память о дедушке будет всех рвать и метать на зелёном газоне!!!

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