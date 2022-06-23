В «Спартаке» рассказали, сколько заплатили агентам за переход Зиньковского

А зенит паредасов да малкамов по 45 лям зелени берут и с позором вылетают с еврокубков от бетисов андерлехтов и брюгге!!!
«Мы счастливы, что можем порадовать болельщиков, потому что Зиньковский – это футболист, который на протяжении нескольких сезонов играет на высоком уровне. Без сомнений, он значительно усилит нашу команду.
И мы очень довольны тем, как шли переговоры по трансферу. Вопреки появившимся вчера слухам, мы закрыли сделку на гораздо более скромных условиях, чем было заявлено в некоторых СМИ. Кроме того, обошлись вообще без агентской комиссии«, – сказал Каттани.
- Контракт с Зиньковским рассчитан до 2027 года.
- «Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в год.
- Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.
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