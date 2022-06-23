Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
2 Тест: что вам подарят на Новый год?
Тест: что вам подарят на Новый год?
3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

В «Спартаке» рассказали, сколько заплатили агентам за переход Зиньковского

«Мы счастливы, что можем порадовать болельщиков, потому что Зиньковский – это футболист, который на протяжении нескольких сезонов играет на высоком уровне. Без сомнений, он значительно усилит нашу команду.

И мы очень довольны тем, как шли переговоры по трансферу. Вопреки появившимся вчера слухам, мы закрыли сделку на гораздо более скромных условиях, чем было заявлено в некоторых СМИ. Кроме того, обошлись вообще без агентской комиссии«, – сказал Каттани.

  • Контракт с Зиньковским рассчитан до 2027 года.
  • «Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в год.
  • Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Стала известна сумма трансфера Зиньковского и его зарплата в «Спартаке» 2
Зиньковский выбрал игровой номер в «Спартаке»
«Спартак» объявил о переходе Зиньковского. Контракт – до 2027 года 4
Источник: сайт «Спартака»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:49
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    Болотоход 9 минут назад

    А зенит паредасов да малкамов по 45 лям зелени берут и с позором вылетают с еврокубков от бетисов андерлехтов и брюгге!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1544

    22 raza chemp 27 минут назад

    Дешевле стабильнее и не такой говнистый как бакаев, норм ракировка

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1060

    alefreddy > 22 raza chemp 22 минуты назад

    очень верно подмечено

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +23450

    JTherry > 22 raza chemp 13 минут назад

    все правильно, только играют они на разных позициях в полузащите: Зиньковский - слева, Бухаев - справа... "Я в шоке и очень рад! «Спартак» – это топ-клуб!" - Зиньковский...)

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +23450

    JTherry 27 минут назад

    "закрыли сделку на гораздо более скромных условиях, чем было заявлено в некоторых СМИ"
    ...пропахшие газом СМИ "Алешеньки" соврут - не дорого возьмут...) Зиньковский - в строю и уже топчет лужайку в Тарасовке, а скоро и Мозес вернется из отпуска...

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11