В «Спартаке» рассказали, сколько заплатили агентам за переход Зиньковского

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал переход полузащитника Антона Зиньковского в московский клуб.

«Мы счастливы, что можем порадовать болельщиков, потому что Зиньковский – это футболист, который на протяжении нескольких сезонов играет на высоком уровне. Без сомнений, он значительно усилит нашу команду.

И мы очень довольны тем, как шли переговоры по трансферу. Вопреки появившимся вчера слухам, мы закрыли сделку на гораздо более скромных условиях, чем было заявлено в некоторых СМИ. Кроме того, обошлись вообще без агентской комиссии», – сказал Каттани.

Контракт с Зиньковским рассчитан до 2027 года.

«Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.

Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.

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