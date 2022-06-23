Хачатурянц прокомментировал ситуацию со стадионом «Факела»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о процессе реконструкции стадиона новичка лиги «Факела».

«Вопрос со стадионом находится лично на контроле у губернатора. Я с ним разговаривал лично. Он мне пообещал, что в установленные сроки все будет сделано достойно.

Александр Гусев является известным управленцем. У меня нет оснований не верить его обещаниям.

Что будет с «Факелом», если он не сдержит свое обещание? Такого не произойдет, я полностью верю словам губернатора.

Все идет к тому, что с «Факелом» все будет хорошо и они весь сезон будут играть на своем стадионе в РПЛ», – заявил Хачатурянц.

«Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв 2-е место в ФНЛ.

Воронежцев не было в высшем дивизионе с 2001 года.

Их резервный стадион – «Волгоград Арена».

Сумма реконструкции Центрального стадиона профсоюзов – 165 миллионов рублей.

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