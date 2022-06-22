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  • Мостовой – о Каррере: «Случайно попал в «Спартак» и так же случайно выиграл чемпионат»

Мостовой – о Каррере: «Случайно попал в «Спартак» и так же случайно выиграл чемпионат»

22 июня 2022, 21:20
36

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что экс-главный тренер московской команды Массимо Каррера случайно выиграл РПЛ.

– Массимо Каррера года три уже неизвестно даже где, просто пропал. Имя-то он здесь оставил свое. Случайно попал в «Спартак» и так же случайно выиграл чемпионат за многие годы, ха-ха. Поэтому, хочешь – не хочешь, а вошел в историю. Здесь, если он вернется, его с удовольствием примет любая команда.

– Поможет ли ему построить сильную команду опыт работы в России?

– Ну, опыт, конечно, может помочь. Другое дело в какую команду ты придешь. Если ты придешь в команду с седьмого по шестнадцатое место, конечно, ты ничего там не добьешься. Так и будешь там на этом месте. Если ты попадешь, по крайней мере, в первую шестерку-семерку, можно что-то придумать. Можно что-то попытаться.

  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
  • Последним местом работы итальянца был «Бари».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Мостовой Александр
Комментарии (36)
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VVM1964
1655922085
Дебил, случайно можно выиграть матч или два ( даже не случайно, а при случайном стечении обстоятельств ) , но в чемпионате 30 !!! туров
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inzek
1655922551
когда уже этот "ветеран" захлебнётся своей желчью.
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Vitaga
1655922845
случайно стать чемпионом? можно выиграть 1 игру случайно. выиграть чемпионат случайно невозможно.
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mahan
1655924694
Тебе лучше молчать чем говорить, как тренер ты вообще никто. Сначала выучись на тренера. Выиграй РПЛ потом болтай.
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nemolod
1655926508
Случайно, говорят, даже чирий (народное название фурункула) на заднице не вскочит! А побеждает прежде всего команда (но под руководством тренера)!
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alefreddy
1655928735
случайно можно языком трещать а ему честь и хвала
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SLADE2019
1655959637
Не надо из Мостового делать дилетанта. В футболе он соображает неплохо. И в данном случае он прав. Чемпионство Спартака в 2017 г. было случайным. В настоящее время, об этом можно с уверенностью говорить, принимая во внимание последующие результаты клуба. И нахождение на посту тренера в том сезоне Карреры, тоже во многом случайно. Ничего нового, сей тренер в игру команды не внес, вот и рассуждает в данном ключе Мостовой. Плюс, согласен с теми, кто пишет о том, что в сезоне 2017 ЦСКА и Зенит были просто никакие.
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Йост
1655962171
Сейчас судейство стало нормальным более или менее. А вот раньше, когда Зенит только начинал свое первое восхождения к олимпу, то их явно тащили за уши. Только этот сезон Зенит показывает что-то похожее на достойный футбол. Про Карреру можно сказать так: " Чемпионство - его заслуга, так как он выжимал из игроков все что мог"
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nik55
1655962479
может и ты в футболе человек случайный
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zigbert
1655963666
Как бы Мостовой ни пытался занизить вклад Карреры в своем чемпионском сезоне, у него это не получится. Он сумел психологически настроить команду на победу в каждом матче и игроки поверили в свою силу. Были матчи в которых Спартаку сопутствовало везение но фразу "везет сильнейшим" никто не отменял. Да еще были обыграны главные конкуренты Спартака за чемпионский титул. Вообще пора уже закрывать эту тему, где все уже разобрано по косточкам.
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