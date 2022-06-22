Мостовой – о Каррере: «Случайно попал в «Спартак» и так же случайно выиграл чемпионат»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что экс-главный тренер московской команды Массимо Каррера случайно выиграл РПЛ.

– Массимо Каррера года три уже неизвестно даже где, просто пропал. Имя-то он здесь оставил свое. Случайно попал в «Спартак» и так же случайно выиграл чемпионат за многие годы, ха-ха. Поэтому, хочешь – не хочешь, а вошел в историю. Здесь, если он вернется, его с удовольствием примет любая команда.

– Поможет ли ему построить сильную команду опыт работы в России?

– Ну, опыт, конечно, может помочь. Другое дело в какую команду ты придешь. Если ты придешь в команду с седьмого по шестнадцатое место, конечно, ты ничего там не добьешься. Так и будешь там на этом месте. Если ты попадешь, по крайней мере, в первую шестерку-семерку, можно что-то придумать. Можно что-то попытаться.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.

Последним местом работы итальянца был «Бари».

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