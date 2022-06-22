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Мостовой – о Каррере: «Случайно попал в «Спартак» и так же случайно выиграл чемпионат»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что экс-главный тренер московской команды Массимо Каррера случайно выиграл РПЛ.

– Массимо Каррера года три уже неизвестно даже где, просто пропал. Имя-то он здесь оставил свое. Случайно попал в «Спартак» и так же случайно выиграл чемпионат за многие годы, ха-ха. Поэтому, хочешь – не хочешь, а вошел в историю. Здесь, если он вернется, его с удовольствием примет любая команда.

– Поможет ли ему построить сильную команду опыт работы в России?

– Ну, опыт, конечно, может помочь. Другое дело в какую команду ты придешь. Если ты придешь в команду с седьмого по шестнадцатое место, конечно, ты ничего там не добьешься. Так и будешь там на этом месте. Если ты попадешь, по крайней мере, в первую шестерку-семерку, можно что-то придумать. Можно что-то попытаться.

  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
  • Последним местом работы итальянца был «Бари».

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Источник: Sport24

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Комментарии15
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    Рейтинг: +1053

    alefreddy 32 минуты назад

    случайно можно языком трещать а ему честь и хвала

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    Рейтинг: +10802

    Алексей З 57 минут назад

    5 лет прошло после чемпионского года, хочется спросить вам не надоело ?

    1
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    Рейтинг: +2687

    nemolod 1 час назад

    Случайно, говорят, даже чирий (народное название фурункула) на заднице не вскочит! А побеждает прежде всего команда (но под руководством тренера)!

    0
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    Рейтинг: +1745

    mahan 1 час назад

    Тебе лучше молчать чем говорить, как тренер ты вообще никто. Сначала выучись на тренера. Выиграй РПЛ потом болтай.

    3
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    Рейтинг: +623

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    Там просто подарили чемпионство Симоняну. Явное судейско чиновничье чемпионство..

    1
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    Рейтинг: +32037

    VVM1964 > Конопляных дел мастер 1 час назад

    Кури дальше ))

    2
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    Рейтинг: +14059

    Fusballer > Конопляных дел мастер 49 минут назад

    А газпрему уже 4 года подряд дарят.

    1
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    Рейтинг: +1166

    Lilipyt 1 час назад

    Сам противоречит себе. Говорит, что повезло, а потом говорит, что невозможно ни чего добиться с командой с 7-16 место...
    Мостовой сам случайно стал футболистом, случайно стал Царем и случайно стал экспертом. Вру экспертом он все же стал.

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    Рейтинг: +1653

    Vitaga 2 часа назад

    случайно стать чемпионом? можно выиграть 1 игру случайно. выиграть чемпионат случайно невозможно.

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    Рейтинг: +885

    inzek 2 часа назад

    когда уже этот "ветеран" захлебнётся своей желчью.

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    Рейтинг: +32037

    VVM1964 2 часа назад

    Дебил, случайно можно выиграть матч или два ( даже не случайно, а при случайном стечении обстоятельств ) , но в чемпионате 30 !!! туров

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    Рейтинг: +1025

    fakeid > VVM1964 2 часа назад

    ну давай я тебе дам верный расклад.

    1) в тот сезон не спартаг был силён - а цска и зенит были никакие из-за кардинальных перестроек состава. в частности, завоз 5 аргентинцев и манчини, которые не сыгрались, привело к тому, что заняли непозволительное для себя позорное третье место.

    2) почти половину матчей спартаг выиграл со счётом 1:0. просто позор: забить - и отсиживаться в обороне всю игру, в 10 защитников.

    3) ещё не в пользу спартага: в том сезоне соперники громили тарасятник чаще, чем громил он сам. что это за чемпион такой?

    4) несколько матчей по странному стечению обстоятельств были решены с помощью пенальти на 90+ минуте. совпадение, да.

    5) фердун очень хорошо работал с судьями в том сезоне, постоянно бегая в судейскую.

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    Рейтинг: +1025

    fakeid > VVM1964 2 часа назад

    одно утверждение тут неверное. найди сам.

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    Рейтинг: +8276

    R_a_i_n > fakeid 1 час назад

    По 1-му пункту - Зенит становится чемпионом на фоне кардинальных перестановок во всех командах конкурентах. 3-ий пункт, стату покажешь, кто кого чаще громил? 4 - ый пункт, сколько матчей закончились с пенками после 90-ой минуте и сколько из них были не справедливы? Остальные пункты только твои домыслы.

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    Рейтинг: +32037

    VVM1964 > fakeid 1 час назад

    Твое мнение конечно "авторитетно", но не убедительно )

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