«Спартак» представил календарь РПЛ в виде «Ералаша». «Зенит», «Оренбург», «Сочи» – в образе тройняшек

Пресс-служба «Спартака» подготовила видеопрезентацию календаря команды на сезон РПЛ. В качестве основы выбран киножурнал «Ералаш».
Все клубы представлены в каком-либо образе. Например, «Зенит», «Сочи», «Оренбург» – дети-тройняшки.
- Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.
- Полностью календарь можно посмотреть здесь.
- Действующий чемпион России – «Зенит».
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Источник: телеграм-канал «Спартака»