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«Уважаем принципиальную позицию». «Динамо» отреагировало на отказ фанатов ходить на матчи

Болельщики «Динамо» опубликовали отказ ходить на матчи в новом сезоне. Клуб ответил своим заявлением.

«Привлечение зрителей на трибуны и создание максимально комфортных условий для болельщиков является одним из приоритетов нашего клуба. Неслучайно в минувшем сезоне «Динамо» обновило рекорд посещаемости на «ВТБ Арене» и заняло первое место по заполняемости домашнего стадиона среди всех московских команд. Мы нацелены на то, чтобы сделать посещение игр «Динамо» одним из самых ярких и зрелищных мероприятий для москвичей и гостей столицы.

При организации матчей мы всегда руководствуемся законами РФ. Введение Fan ID непосредственно на «ВТБ Арене» планируется только с 2023 года.Клуб рассчитывает использовать оставшееся время для того, чтобы сделать проход и пребывание на стадионе максимально комфортным для зрителей с учетом новых требований и реальной практики их применения.

Безусловно, мы уважаем принципиальную позицию фанатского актива. Активная поддержка очень важна для клуба и для команды, поэтому мы рассчитываем найти приемлемое для всех решение и надеемся на скорое возвращение фан-сектора. Болельщики знают, что наш клуб был и остаeтся открытым для диалога», – написало «Динамо».

  • Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.
  • Полностью календарь можно посмотреть здесь.
  • Действующий чемпион России – «Зенит».

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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Сегодня, 15:28
Комментарии1
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    Рейтинг: +4737

    neim 25 секунд назад

    Нормальная позиция клуба. Прямо и открыто, без домыслов объявлено, что
    " ... мы рассчитываем найти приемлемое для всех решение и надеемся на скорое возвращение фан-сектора. Болельщики знают, что наш клуб был и остаeтся открытым для диалога» ... ".
    Полностью поддерживаю и призываю всех болельщиков, в том числе и фанатов, не отказываться от поддержки команды. От нас зависит много !

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