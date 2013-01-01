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Новичок ЦСКА Гайич рассказал о первых впечатлениях в клубе

Защитник Милан Гайич рассказал, как проходит его адаптация в ЦСКА.

«Дни для меня проходят очень быстро, но я уже успел познакомиться с ребятами, все очень вежливы и отнеслись ко мне хорошо. Кристиян Бистрович говорит на моем языке, многое уже объяснил, так что я влился сразу.

Я работал с разными тренерами, у всех свое видение футбола и стиль. Здесь тренер старается создать позитивную атмосферу, в которой мне проще прогрессировать. При этом довольно требовательный к правильности выполнения заданий, но ставит футбол на первое место. Мы должны получать удовольствие от футбола, это то, что мне нужно», – сказал Гайич.

  • Гайич перешел в ЦСКА на правах свободного агента.
  • Он заключил с клубом контракт до 2025 года.
  • Его рыночная цена – 2,8 млн евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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