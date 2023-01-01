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«Говорили, что все устраивает, а 14 июня сказали, что будет новый тренер». Кержаков рассказал об уходе из «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков рассказал об уходе из клуба.

– Со стороны решение «Пари НН», мягко говоря, кажется удивительным. А для вас?

– И да, и нет. Мой контракт истек 1 июня. Где-то за неделю до этого встретился с генеральным директором «Нижнего» Равилем Измайловым, обсудили условия продления контракта. Равиль говорил, что его все устраивает. Но 14 июня мне позвонили и сказали, что будет новый главный тренер.

Мне хочется поблагодарить всех, кто писал приятные сообщения в соцсетях, оставлял позитивные комментарии в спортивных медиа. Наверное, такая реакция на наше расставание с «Пари НН» – один из лучших показателей качества работы. И моей, и команды.

– Две недели между истечением срока контракта и финальным звонком руководства – это нормально?

– У меня был контракт на один год, была задача – остаться в РПЛ. Раз мы ее решили только в последнем туре, логично, что до этого новый контракт детально не обсуждался.

Правда, еще до последнего тура Равиль говорил, что хотел бы, чтобы я остался – вне зависимости от того, как закончится сезон.

Две недели паузы с таким исходом – да, мне было не очень комфортно. Мне хотелось работать, остаться в Нижнем, где мы построили хорошую команду. То, что все так затянулось, объясняется тем, что ключевые решения принимаются на более высоком уровне.

  • «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
  • Клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.
  • Вместо него назначили Михаила Галактионова.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии6
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    Рейтинг: +16414

    paracetamol 1 час назад

    ПипецНН, а не ПариНН без Кержа.

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    Рейтинг: +5161

    AtticusFinch 2 часа назад

    Чему он удивляется? им бюджет клуба пилить надо без лишних ртов)))а ещё хотели до 20 команд расширить , чтобы ещё таких 4 Пари Нижних добавить)))

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    Рейтинг: +1650

    Vitaga 2 часа назад

    странное решение. Керж для дебюта показал очень хороший результат. даже лучше Семака.

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    Рейтинг: +836

    fakeid > Vitaga 1 час назад

    вообще-то семак в первом своём тренерском сезоне вывел уфу в еврокубки (впервые в их истории). и где сейчас семак - и где уфа.

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    Рейтинг: +1650

    Vitaga > fakeid 1 час назад

    если сравнивать бюджеты той Уфы и нижегородской команды сейчас то Керж побеждает. при

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    Рейтинг: +836

    fakeid 2 часа назад

    молодой, но с тренерским опытом в премьер лиге. не пропадёт, в шорт-лист половины клубов входить будет. из нижней части таблицы, конечно, максимум - крылья.

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