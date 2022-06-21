«Говорили, что все устраивает, а 14 июня сказали, что будет новый тренер». Кержаков рассказал об уходе из «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков рассказал об уходе из клуба.

– Со стороны решение «Пари НН», мягко говоря, кажется удивительным. А для вас?

– И да, и нет. Мой контракт истек 1 июня. Где-то за неделю до этого встретился с генеральным директором «Нижнего» Равилем Измайловым, обсудили условия продления контракта. Равиль говорил, что его все устраивает. Но 14 июня мне позвонили и сказали, что будет новый главный тренер.

Мне хочется поблагодарить всех, кто писал приятные сообщения в соцсетях, оставлял позитивные комментарии в спортивных медиа. Наверное, такая реакция на наше расставание с «Пари НН» – один из лучших показателей качества работы. И моей, и команды.

– Две недели между истечением срока контракта и финальным звонком руководства – это нормально?

– У меня был контракт на один год, была задача – остаться в РПЛ. Раз мы ее решили только в последнем туре, логично, что до этого новый контракт детально не обсуждался.

Правда, еще до последнего тура Равиль говорил, что хотел бы, чтобы я остался – вне зависимости от того, как закончится сезон.

Две недели паузы с таким исходом – да, мне было не очень комфортно. Мне хотелось работать, остаться в Нижнем, где мы построили хорошую команду. То, что все так затянулось, объясняется тем, что ключевые решения принимаются на более высоком уровне.

«Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.

Клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.

Вместо него назначили Михаила Галактионова.

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