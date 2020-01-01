«Сочи» выкупил Сарвели у «Крыльев Советов» («Чемпионат»)

Сарвели и Зиньковский - это два системообразующих игрока Крыльев. Если Осинькину удастся сохранить игру команды на прежнем уровне, то буду уважать его ещё больше.
Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели перейдет в «Сочи».
По информации «Чемпионата», клуб из Сочи воспользовался правом выкупа игрока. В ближайшее время Сарвели должен присоединиться к новой команде на сборе.
- Сарвели выступал за «Крылья» с лета 2020 года.
- За 2 сезона он забил 16 голов и сделал 11 ассистов в 61 матче.
- Рыночная стоимость воспитанника «Чертаново» – 1,8 миллиона евро.
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