«Сочи» выкупил Сарвели у «Крыльев Советов» («Чемпионат»)

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели перейдет в «Сочи».

По информации «Чемпионата», клуб из Сочи воспользовался правом выкупа игрока. В ближайшее время Сарвели должен присоединиться к новой команде на сборе.

Сарвели выступал за «Крылья» с лета 2020 года.

За 2 сезона он забил 16 голов и сделал 11 ассистов в 61 матче.

Рыночная стоимость воспитанника «Чертаново» – 1,8 миллиона евро.

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