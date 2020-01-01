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«Сочи» выкупил Сарвели у «Крыльев Советов» («Чемпионат»)

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели перейдет в «Сочи».

По информации «Чемпионата», клуб из Сочи воспользовался правом выкупа игрока. В ближайшее время Сарвели должен присоединиться к новой команде на сборе.

  • Сарвели выступал за «Крылья» с лета 2020 года.
  • За 2 сезона он забил 16 голов и сделал 11 ассистов в 61 матче.
  • Рыночная стоимость воспитанника «Чертаново» – 1,8 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 11:46
Комментарии2
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    Рейтинг: +22880

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Сарвели и Зиньковский - это два системообразующих игрока Крыльев. Если Осинькину удастся сохранить игру команды на прежнем уровне, то буду уважать его ещё больше.

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    Рейтинг: +16026

    ilichkadr > DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

    Похоже, что Крылья раздербанят и Осинькину придётся строить команду заново. Жаль......

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