Врач «Спартака» засмеялся, отвечая на вопрос о медосмотре Зиньковского

Новый главный врач «Спартака» Кирилл Козлов засмеялся, отвечая на вопрос о медосмотре полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.
Ранее сообщалось, что футболист проходит медосмотр в Москве для перехода в «Спартак».
– Как прошел медосмотр Зиньковский? Здоров?
– Коллеги, спасибо. Все узнаете в свое время, – ответил за врача пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.
- Зиньковский выступает за «Крылья» с 2019 года.
- Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.
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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого