Врач «Спартака» засмеялся, отвечая на вопрос о медосмотре Зиньковского

Новый главный врач «Спартака» Кирилл Козлов засмеялся, отвечая на вопрос о медосмотре полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

Ранее сообщалось, что футболист проходит медосмотр в Москве для перехода в «Спартак».

– Как прошел медосмотр Зиньковский? Здоров?

– Коллеги, спасибо. Все узнаете в свое время, – ответил за врача пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Зиньковский выступает за «Крылья» с 2019 года.

Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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