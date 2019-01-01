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Врач «Спартака» засмеялся, отвечая на вопрос о медосмотре Зиньковского

Новый главный врач «Спартака» Кирилл Козлов засмеялся, отвечая на вопрос о медосмотре полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

Ранее сообщалось, что футболист проходит медосмотр в Москве для перехода в «Спартак».

– Как прошел медосмотр Зиньковский? Здоров?

– Коллеги, спасибо. Все узнаете в свое время, – ответил за врача пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

  • Зиньковский выступает за «Крылья» с 2019 года.
  • Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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