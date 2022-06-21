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«Крыса, бегущая с корабля». Нигматуллин – о Ларссоне

21 июня 2022, 08:13
5

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о нежелании нападающего Джордана Ларссона возвращаться в московский клуб после аренды в АИК.

«Все должно быть в рамках регламента. У футболиста действующий контракт со «Спартаком», он принадлежит этому клубу и уйти бесплатно не имеет права.

Второй момент — когда голова у игрока в другом месте, и сердце тоже не принадлежит «Спартаку», то, конечно, с такими футболистами надо расставаться как можно быстрее, потому что они — балласт. Игрок должен рваться на поле и быть сердцем с командой.

Конечно, такие игроки, как крысы, которые бегут с корабля, хотя он и не тонет. И более того, «Спартак» на плаву: он выиграл Кубок России и с новым тренером готовится к новому сезону. Но здесь просто нужно грамотно сделать все, что связано с трансферными вопросами.

Сейчас разных специалистов в «Спартаке» много — у них есть возможность проявить себя. Не всегда же нужно раздавать комиссионные агентам. Иногда агентов тоже надо ставить на место.

Игрок надеется на разрешение ФИФА? Надеяться можно долго. Но я надеюсь на то, что будет спортивный и законодательный принцип. У каждого игрока есть обязательства. На них клуб тратит большие деньги — на трансфер и на зарплаты. Надеюсь, что не будет здесь никаких поблажек.

Если они захотят уйти, их нужно продавать, а не отдавать бесплатно, — сказал Нигматуллин.

  • В начале апреля швед приостановил контракт со «Спартаком» до конца сезона.
  • Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
  • Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Нигматуллин Руслан Ларссон Джордан
Комментарии (5)
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vladimir-7
1655788855
Руслан, как Ларссона не обзывай, ну не хочет он возвращаться в свинарник.
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Давид59
1655793599
Крысы никогда не покидают корабль, если тот не тонет.
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