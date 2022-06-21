Кавазашвили: «Было бы хорошо, если бы Грановская купила «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о скором уходе Марины Грановской с поста директора «Челси».

«Грановская привыкла жить в Англии, ей несподручно ехать в Россию. Я сомневаюсь, что она приедет сюда, когда в Европе такая напряженная ситуация.

Но Грановская потянула бы более уважаемую должность в российском спорте, потому что она очень хороший финансист, менеджер, у нее огромный опыт, она бы принесла пользу в любом месте на любой должности.

Подошла бы она «Спартаку»? Грановская и Зарема в одном клубе – это несопоставимо. Она [Зарема] как тигр уцепилась когтями за свое место, где чувствует себя хозяйкой, и никому его не отдаст. А генеральным директором клуба Грановская просто не пойдет.

Разве можно сравнивать «Челси» – королевский клуб Англии и «Спартак» – народную команду? Там денег немерено, а у нас даже то, что есть, неправильно распределяют.

За время в Англии, я думаю, у нее накопились небольшие сбережения, на которые бы она могла купить клуб у Федуна. Это было бы очень хорошо, потому что она прекрасно понимает футбол», – заявил Кавазашвили.

Грановская работала в «Челси» с 2013 года.

Она руководила трансферами при Романе Абрамовиче.

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