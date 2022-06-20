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Грановская покинет «Челси». Она руководила трансферами при Абрамовиче (The Telegraph)

Директор «Челси» Марина Грановская покинет свой пост.

По информации The Telegraph, лондонский клуб объявит об этом до закрытия трансферного окна. Грановская в «Челси» вела все переговоры по трансферам и занималась продлением контрактов.

Пока новый спортивный директор не будет назначен, владелец клуба Тодд Боли и главный тренер Томас Тухель возьмут на себя обязанности Грановской.

  • С 2003 года «Челси» владел россиянин Роман Абрамович.
  • В конце мая новым владельцем клуба стал американец Тодд Боли и его партнеры.
  • Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов. Из них 2,5 миллиарда пойдут на благотворительность, 1,75 – инвестиции в развитие проекта.
  • Грановская работала в «Челси» с 2013 года.

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Источник: The Telegraph

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